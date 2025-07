DREIGENDE DIPLOMATIEKE SPANNINGEN TUSSEN COLOMBIA EN ECUADOR

Equador heeft volgens lokale media 700 gevangenen zonder officiële aankondiging

via de grensbrug bij Ipiales teruggestuurd naar Colombia.

Columbia heeft hierop fel gereageerd en noemt het een “onvriendelijk gebaar van

de Ecuadoraanse regering”. Dit is geschied zonder voorafgaand protocol en zonder

garanties voor de mensenrechten van de betrokkenen.

“Colombia heeft via diplomatieke kanalen haar krachtigste protest uitgesproken en

overweegt momenteel passende maatregelen in reactie op deze actie,” aldus het

ministerie in een verklaring.

De Ecuadoraanse regering geeft aan dat er geen sprake is van massadeportaties en

stelt dat de uitzettingen verlopen volgens het nationale juridische kader. Volgens

het Ecuadoraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de procedures in gang

gezet op 8 juli, met individuele uitspraken en vrijlatingsbevelen van rechters.

De burgemeester van de Colombiaanse grensplaats Ipiales, Amílcar Pantoja,

verklaarde tegenover radiozender Caracol dat de lokale autoriteiten niet vooraf op

de hoogte waren gebracht van de aankomst van de gevangenen. Dit leidde tot

zorgen over opvangcapaciteit en de veiligheid van de teruggekeerde personen.

Colombia benadrukt dat het deporteren van gedetineerden zonder duidelijke

afspraken of waarborgen “in strijd is met internationale normen” en stelt dat een

ordentelijke en respectvolle overdracht essentieel is.

Er is nog geen formele reactie vanuit de presidentiële kantoren van beide landen.

De Colombiaanse regering laat weten de zaak nauwlettend te volgen en mogelijk

vervolgstappen te nemen.