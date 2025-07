GEEN RESTRICTIES VOOR SURINAMERS BIJ VISUM AANVRAAG VOOR DE VS

Surinamers hoeven niet te vrezen voor restricties bij het verkrijgen van een visum

voor de Verenigde Staten. Momenteel geldt er een visarestrictie voor negentien

landen, hiervan zijn twaalf volledig zijn uitgesloten. Ambassadeur Marten

Schalkwijk van Suriname in de VS stelt dat de restricties vooral betrekking hebben

op landen waarvan veel illegale onderdanen zich in de VS bevinden.

Deze restricties zijn niet van toepassing op Suriname. Toch zijn er enkele

landgenoten die illegaal in de VS verblijven. In het geval van sommige landen gaat

het om tienduizenden personen, zegt Schalkwijk in gesprek met Radio ABC.

Momenteel verblijven er naar schatting ongeveer zeven Surinamers illegaal in de

VS.

Volgens de diplomaat heeft de ambassade vorige week een bespreking gehad met

de federale politiedienst die zich bezighoudt met illegale immigratie: de U.S.

Immigration and Customs Enforcement (ICE). Tijdens die bespreking zijn de

gevallen van Surinaamse illegalen besproken. Suriname huldigt het standpunt dat

burgers onder eigen verantwoordelijkheid illegaal in de VS verblijven.

Het land werkt echter mee aan repatriëring, ongeacht of die vrijwillig is of niet. De

ambassade onderhoudt contact met ICE om het proces in goede banen te leiden.