Lichaam aangespoeld in kanaal aan de Veronicaweg

De politie doet onderzoek naar een lugubere vondst aan de Veronicaweg, waar

gistermiddag rond 12:35 uur het lichaam van een man is aangetroffen in een

kanaal.

Een voorbijganger sloeg alarm nadat hij het levenloze lichaam in het kanaal zag

drijven. De politie kwam snel ter plaatse en zette de omgeving af voor nader

onderzoek. Het lichaam was deels aangespoeld en verkeerde al in staat van

ontbinding.

De identiteit van de man is nog niet vastgesteld. Evenmin is duidelijk of het om een

natuurlijke dood, een ongeluk of een misdrijf gaat.

Het lichaam is intussen overgebracht naar het mortuarium voor obductie. Het

onderzoek is in volle gang.