Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft op een spoed persbriefing welke werd

gehouden op zaterdag 26 juli 2027, aangegeven juridische stappen voor te

bereiden tegen oud-minister van Dijk-Silos.

Van Dijk-Silos deed in het programma “Retrospectie” van LimFM uitspraken als zou

“een deel van de politie is beland in het cocaïneleger van mensen die zich

bezighouden met de Trias Politica en cocaïnehandel.” Ze beschuldigde oud-president

Chan Santokhi ervan fascisme binnen het korps te hebben ingevoerd door speciale

troepen te plaatsen, die volgens haar intimiderend te werk gingen en wetten

overtraden. De politie is misbruikt en de korpschef heeft vrolijk meegewerkt aan die

dingen,” gaf Van Dijk-Silos in het programma aan.

Commissarissen Melvin Pinas en Rishi Akkal, leden van de korpsleiding, hebben de

uitspraken eveneens verworpen. Zij benadrukten dat deze beschuldigingen niet op

waarheid berusten en dat Van Dijk-Silos zich had moeten wenden tot het Openbaar

Ministerie als zij kennis had van strafbare feiten. Volgens de korpsleiding groeit het

vertrouwen in de politie juist nationaal en internationaal.

Korpschef Isaacs gaf aan dat de samenleving eerst is geïnformeerd voordat

juridische stappen worden genomen. Het juridische team van het korps werkt

inmiddels aan de voorbereidingen.