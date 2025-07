NATIONALE MILIEU AUTORITEIT BESTAAT 1 JAAR

De Nationale Milieu Autoriteit (NMA) bestaat één jaar op 26 juli 2025. Ter

gelegenheid hiervan vond op vrijdag 25 juli een feestelijke bijeenkomst plaats in

het hoofdkantoor aan de Zinniastraat. Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en

Milieu (OGM) was aanwezig bij de viering en benadrukte in zijn toespraak het grote

belang van de NMA voor de bescherming van het milieu en de duurzame

ontwikkeling van Suriname.

Minister Brunings sprak zijn waardering uit voor het werk dat de NMA in het eerste

jaar heeft verricht en gaf aan de verdere groei van de organisatie volledig te

ondersteunen. “De NMA speelt een cruciale rol in onze transitie naar een groen

Suriname 3.0. Samen met u wil ik deze roadmap verder uitwerken, zodat milieu,

economie en samenleving in balans ontwikkelen”, aldus de minister.

Directeur Vanuessa Gefferie van de NMA blikte terug op de stappen die de autoriteit

sinds de oprichting heeft gezet. De NMA, die op 26 juli 2024 van start ging, is

verantwoordelijk voor het opstellen van milieunormen en standaarden, het

monitoren van de lucht-, water- en bodemkwaliteit, en het begeleiden van

bedrijven in het milieueffectenproces. “Wij werken aan een leefbaar en duurzaam

milieu voor Suriname en zoeken daarbij actief de samenwerking met onze

stakeholders”, zei de directeur.

Voor de komende periode ligt de nadruk op het vergroten van bewustwording in de

samenleving, het uitgeven van milieuvergunningen en het voorbereiden op de

impact van de olie- en gassector. “Suriname is uniek in zijn natuurlijke rijkdommen.

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om die te beschermen en door te

geven aan toekomstige generaties”, aldus directeur Gefferie. (CDS)