KPS HOUDT SPOED PERSBRIEFING

Op zaterdag 26 juli 2025 houdt het Korps Politie Suriname (KPS) een spoed

persbriefing. Dit naar aanleiding van uitspraken van oud-minister Jennifer van Dijk-

Silos en Marge Getrouw die op 20 juli te gast waren in het programma

‘Retrospectie’ op LIM FM, waar ze spraken met Clifton Limburg.

In dit programma gaven Van Dijk-Silos alsook Marge Getrouw aan dat er een bezem

gehaald moet worden door KPS en dat korpschef Bryan Isaacs en de rest van de

korpsleiding volgen hen moeten worden bedankt.

Tevens zei de oud-minister van Justitie en Politie, . Een deel van ze is in het

cocaïneleger beland van de mensen die in de trias politica met cocaïne bezig zijn”.