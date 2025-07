NASA DOET HET MET 4000 MEDEWERKERS MINDER

Zeker 3.870 medewerkers gaan het Amerikaanse ruimteagentschap NASA verlaten

via een vertrekregeling die de regering van president Donald Trump heeft

voorgesteld. Critici vrezen dat NASA talent verliest en dat de veiligheid van missies

in het gedrang komt. Door het vertrek krimpt het personeelsbestand van NASA van

ongeveer achttienduizend mensen naar veertienduizend, meldt de nieuwssite

Space.com. De medewerkers vertrekken via een regeling waarbij ze vrijwillig

opstappen en een tijdlang salaris blijven ontvangen. Het aantal vertrekkende

medewerkers kan nog veranderen, laat een woordvoerder van NASA weten. Dat is

afhankelijk van mensen die alsnog besluiten te vertrekken of hun besluit herzien.

In de begroting voor 2026 staat dat NASA het met een kwart minder geld moet

doen. Vooral de teams die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek

krijgen aanzienlijk minder subsidie. NASA doet veel onderzoek naar

klimaatverandering. Ook het ruimteschip Orion, waarmee in 2027 mensen voet op

de maan zouden moeten zetten, wordt wegbezuinigd.

Onlangs uitten driehonderd NASA-wetenschappers hun zorgen in een brief. Zij

vrezen dat politieke inmenging en bezuinigingen tientallen jaren aan

wetenschappelijk onderzoek teniet zullen doen. Ook vrezen ze dat missies minder

veilig worden als gevolg van de bezuinigingen en de personeelskrimp. (NU)