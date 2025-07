DNA VERGADERING VAN VRIJDAG AFGEBLAZEN

De Nationale Assemblee (DNA) had voor vrijdag 25 Juli 2025 een openbare

vergadering uitgeschreven, om de acht nieuwe leden toe te laten die door

opschuiving moeten plaatsnemen in de DNA.

Deze vergadering werd vanwege gebrek aan quorum afgeblazen door DNA-

voorzitter Ashwin Adhin. Er werd gewacht op ABOP-parlementariër Edgar Sampie

die onbereikbaar was. Asiskumar Gajadien van de VHP was wel aanwezig, maar

tekende de presentielijst niet. Er is een nieuwe vergadering uitgeschreven voor

maandag 28 juli aanstaande.

De nieuwe leden die moeten worden toegelaten zijn Ingrid Bink, Claudie Sabajo en

Mohamed Salarbaks (NDP), Dorothy Hoever en Jeffrey Lau (NPS), Stanley

Betterson en Genevievre Jordan (Abop) en Xiaobao Zheng (Pertjajah Luhur). Ze

nemen de plekken in van Jennifer Geerlings-Simons, Melvin Bouva en André

Misiekaba (NDP), Gregory Rusland en Diana Pokie (NPS), Marinus Bee en David

Abiamofo (Abop) en Uraiqit Ramsaran (Pertjajah Luhur), die hun lidmaatschap van

het parlement beëindigden, omdat ze een functie binnen de regering bekleden.