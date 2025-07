Inflatie juni 2,0%

Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) heeft de cijfers over de maand juni

uitgebracht. Hieruit blijkt dat de inflatie over juni 2,0% bedroeg. De inflatie van de

maanden januari tot en met mei 2025 was tussen 0,4% en 0,8% per maand,

waardoor juni in vergelijking met voorgaande maanden de hoogste stijging is.

De prijsstijgingen in de diverse sectoren waren alsvolgt;

Voeding en niet-alcoholische dranken: +2,0%

Transport: +1,7%

Huisvesting en nutsvoorzieningen: +1,8%

Kleding en schoeisel: +1,7%

Gezondheidszorg (Paramaribo & Wanica): +18,0% (!)

Medische kosten enorm gestegen

De grootste stijging betreft die in de gezondheidszorg. Medische en paramedische

diensten zijn in Paramaribo en Wanica binnen één maand met 18 procent gestegen,

en liggen meer dan 30 procent hoger dan in juni vorig jaar. Dit ligt aan verhoogde

particuliere tarieven, een afname in gesubsidieerde zorg of een combinatie van

deze. Deze stijging heeft gevolgen voor de toegankelijkheid van medische zorg.

Wat heeft geleid tot inflatie?

De stijging is een gevolg van een combinatie van factoren:

De wisselkoers is in juni gestegen van ongeveer SRD 36 naar boven de SRD 40 en

nog niet onder controle. Vele goederen zijn in prijs gestegen door de ontwaarding

van de SRD.

Ook de brandstofprijzen namen toe, met als gevolg hogere transportkosten, welke

zijn invloed heeft in productprijzen.

Diverse groenten en fruit zijn in prijs gestegen met +7,8% in juni).

Verwachting

Alhoewel de jaar-op-jaar inflatie (8%) lager is dan in voorgaande jaren, toont de de

verhoging van juni aan dat prijsstabiliteit fragiel blijft. Als de koersdruk en

kostenstijgingen aanhouden, is de kans groot dat ook de inflatie in de komende

maanden verder zal stijgen.