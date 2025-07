Verdachte cocaïne-uitvoer krijgt celstraf ondanks ontkenning en claim van identiteitsdiefstal

Een man die terechtstond voor de uitvoer van 533 gram cocaïne via een postpakket is door

kantonrechter Maureen Dayala veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan zes

maanden voorwaardelijk. De rechter achtte het strafbare feit wettig en overtuigend bewezen,

ondanks de hardnekkige ontkenning van de verdachte.

Tijdens de rechtszitting verklaarde de man dat zijn identiteitskaart zou zijn gestolen en dat hij het

pakket in kwestie nooit heeft verstuurd. Volgens hem bevatte het politieproces-verbaal “louter

onwaarheden”, wat voor hem reden was om het document niet te ondertekenen. Hij benadrukte

ook dat de handtekening op het verzendformulier van het pakket is vervalst.

Een manager van postbedrijf Pico trad op als getuige en lichtte de gang van zaken rond

verzending toe. Daarbij gaf hij aan dat de afzender niet per se dezelfde persoon hoeft te zijn als

de naam op het pakket, wat de verklaring van de verdachte op het eerste gezicht leek te

ondersteunen.

Toch bleek de zaak minder overtuigend in het voordeel van de verdachte. De officier van justitie

legde tijdens de zitting een verzendopdracht voor waarop een handtekening stond die sterk leek

op een eerder door de verdachte gezette handtekening bij de politie. Bovendien kwam aan het

licht dat de man al vier keer eerder is veroordeeld voor diverse strafbare feiten.

De rechter nam het strafvoorstel van het Openbaar Ministerie over en legde een celstraf van

twaalf maanden op, waarvan zes voorwaardelijk, met aftrek van de tijd in voorarrest. Aan de

straf werd tevens een proeftijd van twee jaar en een geldboete van SRD 2.500 gekoppeld. Indien

de boete niet wordt betaald, volgt een vervangende hechtenis van één maand.