VHP-fractie hekelt schending Ordereglement bij spoedvergaderingen DNA

De fractie van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) heeft in een brief aan

parlementsvoorzitter Ashwin Adhin fel geprotesteerd tegen het herhaaldelijk bijeenroepen van

spoedvergaderingen, zonder dat de geldende regels van het Ordereglement van De Nationale

Assemblee (DNA) worden nageleefd.

Volgens artikel 22 van het Ordereglement moet er minimaal 24 uur zitten tussen de aankondiging

van een vergadering en de aanvang ervan. Die termijn wordt volgens de VHP-fractie echter

structureel genegeerd. Fractieleider Asis Gajadien stelt tegenover Starnieuws dat de vergadering

van vandaag, waarin nieuwe leden zullen worden toegelaten, binnen een termijn van minder dan

24 uur is geconvocieerd.

“Regels zijn er om nageleefd te worden, en zeker door de wetgevende macht,” benadrukt

Gajadien.

Gajadien wijst erop dat het Ordereglement de ruggengraat vormt van een ordentelijk, transparant

en democratisch parlementair proces. Door deze procedures te omzeilen, komt niet alleen de

legitimiteit van de besluitvorming in het geding, maar wordt ook het vertrouwen van de

samenleving in het parlement ondermijnd, aldus de fractie.De VHP-fractie roept voorzitter

Adhin op om de werkwijze van het parlement te herzien en het Ordereglement strikt toe te

passen. Volgens Gajadien is het noodzakelijk dat het parlement het goede voorbeeld geeft in het

respecteren van de eigen regels en processen:

“Alleen op die manier kunnen wij gezamenlijk werken aan de versterking van de parlementaire

democratie en het herstel van vertrouwen in het functioneren van DNA,” stelt hij.