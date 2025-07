Regering Simons treft lege schatkist aan: focus op begrotingsdiscipline en schuldverlichting

De Surinaamse regering staat voor grote financiële uitdagingen. President Jennifer Simons

benadrukt dat de begroting voor 2025 geen ruimte biedt voor nieuw beleid en volledig is

gebaseerd op vaste lasten zoals lonen, salarissen, subsidies, rente en aflossingen. Tot en met mei

2025 is reeds een tekort van 8% op de primaire balans vastgesteld, terwijl voor het hele jaar een

tekort van circa SRD 1,3 miljard wordt geraamd.

Bovenop dit tekort zijn er nog openstaande betalingsverplichtingen van circa SRD 7 miljard aan

bedrijven en particulieren. Deze schulden worden momenteel onder de loep genomen door het

ministerie van Financiën, aldus de Communicatiedienst Suriname.

“De begroting is nog niet aangenomen, maar de uitgaven gaan door op basis van het budget van 2024.

Dat plafond is inmiddels overschreden,” aldus president Simons.

Hoewel de overheid over US-dollar inkomsten beschikt om het maandelijkse tekort deels te

compenseren, is er nog onzekerheid over de stabiliteit en toereikendheid van deze

inkomstenbronnen.

De regering werkt aan een realistisch financieel plan met ondersteuning van deskundigen van het

ministerie van Financiën en het Kabinet van de President. Een belangrijk onderdeel van dit plan

is het verlichten van de zware schuldenlast, waarbij er onderhandelingen plaatsvinden met

internationale financiële instellingen zoals de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en het

Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Deze gesprekken richten zich voornamelijk op het verkrijgen van meer ademruimte voor de

schuldverplichtingen vanaf 2026.

Een andere prioriteit is het verbeteren van de staatsinkomsten. Volgens president Simons is er

sprake van inefficiëntie bij de belastinginning, waarbij onder andere btw wordt geïnd maar niet

afgedragen aan de staat. Er wordt gewerkt aan verbeteringen bij de Belastingdienst en Douane,

zodat inning en controle effectiever verlopen.