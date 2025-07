Hof wijst verzoek tot invrijheidstelling in Pikin Saron-zaak af

De behandeling van de Pikin Saron-zaak in hoger beroep is woensdag uitgesteld. Tijdens de

zitting diende advocaat Murwin Dubois een verzoek in tot voorlopige invrijheidstelling van zijn

cliënten, met bijzondere aandacht voor verdachte Rodney M., die tijdens de rellen gewond raakte

aan zijn been en sindsdien afhankelijk is van een kruk.

Dubois benadrukte dat de gezondheidstoestand van zijn cliënt is verslechterd, omdat de kruk drie

weken geleden is afgenomen in de gevangenis van Santo Boma. Volgens hem ondervindt

Rodney M. ernstige fysieke beperkingen en lijdt hij onder de huidige detentieomstandigheden.

Desondanks wees het Hof van Justitie het verzoek tot invrijheidstelling af.

“De samenleving zal het niet begrijpen als deze verdachten nu in vrijheid worden gesteld,”

verklaarde een van de rechters. Het hof oordeelde dat de ernst van de feiten zwaarder weegt dan

de aangevoerde persoonlijke omstandigheden.

Vonnis van acht jaar cel

De vijf verdachten – Jonathan A., Joshua H., Guilliano Z., Rodney M. en Martin M. – werden op

18 januari 2025 door rechter Duncan Nanhoe veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Zij

werden schuldig bevonden aan onder meer poging tot moord, zware mishandeling met

voorbedachte rade, diefstal met geweld en brandstichting, gepleegd tijdens de gewelddadige

ongeregeldheden in het dorp Pikin Saron op 2 mei 2023.

Een zesde verdachte, Mitchel Bergmans, kwam eerder al vrij nadat hij zijn onvoorwaardelijke

celstraf van vijf maanden had uitgezeten.

Heropening van het proces

Hoewel Dubois erkende dat een dergelijk verzoek ongebruikelijk is in dit stadium van het proces,

stelde hij dat de situatie van zijn cliënten – en in het bijzonder Rodney M. – uitzonderlijk is.

Toch besloot het hof dat de voorlopige hechtenis gehandhaafd blijft. Wel werd aangekondigd dat

de zaak in hoger beroep volledig opnieuw zal worden onderzocht.

De volgende zitting is gepland op 18 augustus 2025.