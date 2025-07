AMISTAD 2025-missie levert gratis medische zorg en versterkt gezondheidsinfrastructuurin Suriname

Van 14 tot 25 juli bood de gezamenlijke medische missie AMISTAD 2025 gratis

tandheelkundige zorg, huisartsenzorg en spoedbehandelingen aan honderden mensen in

Suriname. De missie is een samenwerking tussen het Amerikaanse U.S. Air Forces Southern

Command (AFSOUTH), de U.S. Air Forces Reserve Command en het Surinaamse ministerie

van Volksgezondheid.

De activiteiten vonden plaats in drie medische instellingen: de polikliniek van de Medische

Zending in Brownsweg (Brokopondo), het Regionaal Ziekenhuis Wanica en het Academisch

Ziekenhuis Paramaribo.

Partnerschap en afsluiting

De missie werd op 2 juni gelanceerd door AFSOUTH als onderdeel van een wereldwijd

gezondheidsprogramma in vijf landen: Peru, Suriname, Paraguay, El Salvador en Panama. Doel

is het versterken van internationale partnerschappen én het verbeteren van de inzetbaarheid van

medische teams in crisissituaties.

Op 25 juli vond de officiële afsluiting plaats op het ministerie van Volksgezondheid, in

aanwezigheid van de Amerikaanse ambassadeur Robert Faucher, brigadegeneraal Tara Nolan

van de US Air Forces Southern en Volksgezondheid-directeur Rakesh Gajadhar Sukul, namens

minister André Misiekaba.

Grote belangstelling en directe zorg

De eerste dag van de missie in Brownsweg gaf meteen het belang van dit initiatief weer: “We

hebben toen al ongeveer tachtig kiezen getrokken,” aldus Gajadhar Sukul tegenover de Suriname

Herald. “De mensen maakten massaal gebruik van de gratis diensten en waardeerden het

initiatief enorm.”

Ook in Wanica en Paramaribo boden Amerikaanse en Surinaamse medische teams gezamenlijk

familie- en spoedzorg aan patiënten. De missie werd afgestemd op de lokale behoeften, in nauwe

samenwerking met ziekenhuisdirecties en medisch personeel.

Volgens Herman Jintie, directeur van de Medische Zending, verliep de missie soepel en

laagdrempelig. “Iedereen die zich aanmeldde, werd geholpen. We hadden tandartsen, artsen en

extra zorgpersoneel ter plaatse – volledig kosteloos.”

Structurele impact op zorgsysteem

Naast directe zorgverlening draagt de missie volgens Gajadhar Sukul bij aan bredere doelen

zoals capaciteitsopbouw, kennisuitwisseling en rampenvoorbereiding. “We versterken hiermee

niet alleen de dagelijkse zorg, maar ook onze weerbaarheid tegen toekomstige

gezondheidscrisissen.”

Hij wijst erop dat deze internationale samenwerking een blijvende impact kan hebben op de

kwaliteit van de zorg in Suriname.

Knelpunten blijven bestaan

Toch blijven er uitdagingen. In het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is er nog steeds sprake

van lange wachttijden voor operaties, vooral door een tekort aan operatieassistenten. Gajadhar

Sukul hoopt dat toekomstige missies dit probleem verder kunnen verlichten.

AMISTAD 2025 wordt alom geprezen als een geslaagde samenwerking die zowel directe hulp

bood als een basis legde voor structurele verbetering van de Surinaamse gezondheidszorg.