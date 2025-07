Minister Misiekaba en PAHO zetten eerste stap naar vernieuwde samenwerking in volksgezondheid

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid heeft zijn eerste officiële

overleg gevoerd met Yafflo Ouattara, de vertegenwoordiger van de Pan American Health

Organization (PAHO) in Suriname. Tijdens de ontmoeting stonden wederzijdse kennismaking en

het verkennen van toekomstige samenwerkingsmogelijkheden centraal.

Focus op samenwerking en capaciteitsversterking

PAHO presenteerde een overzicht van lopende internationale gezondheidsinitiatieven en

benadrukte het belang van capaciteitsopbouw, in het bijzonder bij de Plan Unit van het

ministerie. Verder werd gewezen op het verantwoord gebruik van het strategiefonds en het

belang van het tijdig nakomen van financiële verplichtingen door Suriname.

Ook werd gesproken over de rol die Suriname kan spelen bij de regionale bestrijding van

infectieziekten, waaronder malaria. Volgens PAHO beschikt het land over waardevolle kennis en

ervaring die ook ten goede kan komen aan buurlanden.

Heractivering van gezondheidscommissies

Minister Misiekaba sprak zijn waardering uit voor de langdurige ondersteuning van PAHO en

vroeg om technische bijstand bij het nieuw leven inblazen van drie cruciale, momenteel inactieve

commissies:

de IHR-commissie (Internationale Gezondheidsreglementen),

de Pandemic Preparedness-commissie,

de Port Health-commissie.

“Wij willen het leiderschap tonen dat nodig is om Suriname niet alleen nationaal, maar ook

regionaal een sterkere positie te geven op het gebied van volksgezondheid,” verklaarde de

minister.

PAHO bevestigt strategisch partnerschap

PAHO-vertegenwoordiger Ouattara bevestigde de volledige bereidheid van de organisatie om

Suriname structureel te ondersteunen. “PAHO is your strategic partner, your technical partner

and your trusted partner,” benadrukte hij.

Beide partijen gaven aan op korte termijn concrete acties te willen formuleren die bijdragen aan

de verbetering van de volksgezondheid in Suriname. Deze eerste ontmoeting wordt gezien als

een belangrijke stap richting een versterkte en duurzame samenwerking.

Het overleg vond plaats op het ministerie van Volksgezondheid, in aanwezigheid van

directieleden en het managementteam.