SITA presenteert toekomstvisie: Suriname als duurzame en innovatieve economie tegen2030

Duurzaamheid, technologische vernieuwing en versterking van lokaal ondernemerschap moeten

de fundamenten vormen van Suriname’s economische transformatie. Dat blijkt uit de

toekomstvisie die de Suriname Investment and Trade Agency (SITA) recentelijk heeft

gepresenteerd. De strategie richt zich op diverse sectoren — van hernieuwbare energie en agro-

industrie tot digitalisering en toerisme — met als doel Suriname economisch weerbaar en

internationaal concurrerend te maken.

Keerpunt voor Suriname

Volgens SITA-directeur Amar Alakhramsing bevindt het land zich op een beslissend kruispunt.

“Het potentieel is er,” stelt hij. “Maar om dit om te zetten in gedeelde en duurzame welvaart, is

een gezamenlijke inzet vereist van overheid, bedrijfsleven en samenleving.”

Hernieuwbare energie als motor van groei

Een van de speerpunten in de strategie is de omschakeling naar groene energie. SITA ziet kansen

om Suriname om te vormen tot een economie die draait op zonne-, wind- en waterkracht. Naast

voordelen voor het milieu wordt ook gerekend op duizenden nieuwe banen binnen deze sector.

De organisatie investeert inmiddels in projecten zoals zonneparken en de modernisering van

bestaande waterkrachtcentrales. “Onze inzet draagt bij aan zowel de wereldwijde

klimaatdoelstellingen als aan nationale economische veerkracht,” aldus Alakhramsing.

Digitalisering en exportgericht ondernemerschap

Met het Suriname Business Acceleration Program wil SITA kleine en middelgrote

ondernemingen versterken. Training, toegang tot financiering en internationale markten vormen

hierbij de kern. Parallel hieraan wordt gewerkt aan de ontwikkeling van technologieparken tegen

2030, met focus op fintech, softwareontwikkeling en digitale marketing.

SITA’s ambitie: van Suriname een digitale hub maken in het Caribisch gebied, waar jonge

ondernemers innovatieve diensten exporteren naar de rest van de wereld.

Nieuwe sectoren met groeipotentieel

In de plannen benoemt SITA meerdere sectoren die belangrijk kunnen worden voor de

economische diversificatie van het land:

Business Process Outsourcing (BPO): Dankzij de meertaligheid van de bevolking is

Suriname aantrekkelijk voor klantenservice en IT-diensten.

Aquacultuur: De natuurlijke ligging en waterbronnen maken duurzame viskweek

mogelijk.

Landbouw: Onbenutte agrarische gronden kunnen bijdragen aan voedselzekerheid en

regionale export.

Natuurtoerisme: De rijke biodiversiteit en cultuur maken Suriname aantrekkelijk voor

ecotoerisme, met extra banen in rurale gebieden.

Daarnaast wordt Suriname gezien als potentiële logistieke draaischijf tussen Zuid-Amerika en

het Caribisch gebied. Investeringen in de uitbreiding van de Johan Adolf Pengelluchthaven,

havenfaciliteiten en wegeninfrastructuur moeten die rol ondersteunen.

Internationale strategie en beleidsdoelen

SITA werkt aan het uitbreiden van diplomatieke netwerken en het sluiten van handelsakkoorden

om Suriname wereldwijd beter op de kaart te zetten. Tot 2030 zijn de volgende strategische

doelen geformuleerd:

Aantrekken van duurzame en verantwoorde investeringen

Lancering van een nationaal exportprogramma voor het MKB

Hervorming en vereenvoudiging van bedrijfswetgeving

Uitbreiding van digitale infrastructuur en e-commerce

Internationale promotie van Surinaamse producten en diensten

Een gezamenlijke missie

Tot slot doet Alakhramsing een oproep aan alle burgers, studenten, ondernemers en

beleidsmakers: “De toekomst van Suriname is een gedeelde verantwoordelijkheid. Samen

bouwen we aan een welvarende, rechtvaardige en innovatieve samenleving.”

Volgens hem is het niet slechts een beleidsdocument, maar een nationale missie — een

uitnodiging om het potentieel van Suriname ten volle te benutten.