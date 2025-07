Zware moesson treft Pakistan: minstens 21 doden in 24 uur, dodental stijgt naar 242

Hevige regenval, aardverschuivingen en overstromingen hebben in Pakistan in de afgelopen 24

uur aan minstens 21 mensen het leven gekost. Daarmee is het aantal dodelijke slachtoffers van

het huidige moessonseizoen opgelopen tot zeker 242, zo melden de autoriteiten.

Cloudburst treft toeristisch gebied Gilgit-Baltistan

In het bergachtige noorden, in Gilgit-Baltistan, leidde een plotselinge wolkbreuk dinsdag tot

overstromingen en aardverschuivingen. Hierbij kwamen drie mensen om het leven. Meer dan

200 gestrande toeristen konden met hulp van reddingsteams in veiligheid worden gebracht.

“Tot nu toe hebben we tussen de 200 en 250 mensen gered,” aldus regeringsfunctionaris

Farmanullah Khan tegenover Al Jazeera. “Er worden nog 15 tot 20 personen vermist. De

zoekactie is nog gaande.”

De toeristen zijn opgevangen in hotels in de stad Chilas. Reddingsoperaties gaan door met

ondersteuning van militair personeel en de inzet van helikopters, indien nodig.

Ook slachtoffers in Khyber Pakhtunkhwa

In het Diamer-district, eveneens in Gilgit-Baltistan, vielen maandag al vier doden, terwijl vijftien

mensen nog worden vermist. In de aangrenzende provincie Khyber Pakhtunkhwa kwamen nog

eens tien mensen om, waaronder zes kinderen. De meeste slachtoffers vielen toen huizen

instortten onder de druk van de aanhoudende regenval.

Rampsituatie dreigt door aanhoudende moesson

Volgens de Nationale Rampenbestrijdingsautoriteit (NDMA) ondergaat Pakistan momenteel de

vierde fase van het moessonseizoen, dat naar verwachting nog tot 25 juli aanhoudt. De autoriteit

waarschuwde dinsdag opnieuw voor aardverschuivingen in Gilgit-Baltistan en het door Pakistan

bestuurde deel van Kasjmir.

Het meteorologisch instituut voorspelt dat er nog meer regen, wind en onweer wordt verwacht in

het noorden en delen van de provincie Punjab.

Klimaatverandering als structureel risico

Pakistan, een land met ruim 250 miljoen inwoners, is bijzonder kwetsbaar voor de effecten van

klimaatverandering. Met meer dan 7.000 gletsjers – het hoogste aantal buiten de poolgebieden –

zijn gletsjer-overstromingen een groeiend gevaar.

Op 26 juni gaf de rampenautoriteit van Gilgit-Baltistan al een waarschuwing voor het risico op

glacial lake outburst floods, veroorzaakt door smeltende gletsjers. Directeur Zakir Hussein riep

mensen op om rivieren en stroomgebieden te vermijden: “Mensen moeten de ernst van het weer

serieus nemen.”

Dagelijks leven stilgelegd

Ook buiten hoofdstad Islamabad blijven de gevaren toenemen. Twee personen raakten vermist

nadat hun voertuig werd meegesleurd door een overstroomde afvoer. Beelden van het incident

circuleren op sociale media.

Ondertussen ligt het dagelijkse leven in vele gebieden vrijwel stil. Apotheker Abdul Moiz uit een

overstroomde stad: “Bijna alle winkels zijn dicht. Maar ik vond dat mensen medicijnen nodig

kunnen hebben – dus ben ik toch opengegaan.”