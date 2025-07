Minister Misiekaba: “Deskundigheid boven politieke kleur in personeelsbeleid”

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid heeft bij zijn officiële

kennismaking met het personeel duidelijk gemaakt dat deskundigheid en professionaliteit de

basis zullen vormen voor zijn beleid. Politieke voorkeur of etnische afkomst mogen volgens hem

geen rol spelen in personeelsbeslissingen.

In zijn toespraak riep de minister op tot open communicatie, onderlinge samenwerking en het

aandragen van de best mogelijke adviezen. “Geef mij uw beste adviezen – we doen dit samen,

voor het land,” benadrukte hij.

Beleidsprioriteiten: van preventie tot waardering

Misiekaba presenteerde ook de belangrijkste speerpunten van zijn beleid:

Gezondheidspreventie als prioriteit

Er zal extra worden geïnvesteerd in gezondheidsvoorlichting en leefstijlprogramma’s om

ziektes te voorkomen in plaats van alleen te behandelen.

Toegankelijke eerstelijnszorg voor iedereen

De minister wil de Basiszorgwet herzien om de eerstelijnszorg voor alle Surinamers te

verbeteren en bereikbaar te maken.

Eerlijke beloning voor zorgpersoneel

Er komt bijzondere aandacht voor de arbeidsvoorwaarden van medisch personeel,

evenals een versterking van het Staatsziekenfonds (SZF).

Erkenning voor malariavrij Suriname

Suriname is officieel malariavrij verklaard. Minister Misiekaba sprak speciale waardering

uit voor oud-minister Celsius Waterberg, die een sleutelrol speelde in het behalen van

deze mijlpaal.

Waardering voor ondersteunend personeel

Ook schoonmaaksters, poortwachters en ander ondersteunend personeel werden expliciet

genoemd als onmisbare schakels binnen het zorgsysteem.

“Samen bouwen aan een gezonde en rechtvaardige organisatie”

De minister benadrukte dat hij een rechtvaardige en transparante organisatiecultuur wil

opbouwen, samen met alle medewerkers. “Ik verwacht professionaliteit, inzet en eerlijkheid – van iedereen, inclusief mijzelf,” aldus Misiekaba.

Met deze benadering zet de nieuwe bewindsman een duidelijke koers uit waarin samenwerking,

deskundigheid en waardering centraal staan.