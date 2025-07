OM in beroep tegen uitspraak over gunning Van ’t Hogerhuysstraat-project

Het Openbaar Ministerie (OM) is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van kantonrechter

Deborah Haakmat-Sniphout in de veelbesproken aanbestedingszaak rond de infrastructurele

werken aan de Van ’t Hogerhuysstraat. De rechter had het ministerie van Openbare Werken

(OW) bevolen om de gunning aan Kuldipsingh Infra N.V. in te trekken en de

aanbestedingsprocedure opnieuw uit te voeren, met inachtneming van alle inschrijvende

bedrijven.

Tegelijkertijd heeft het OM het Hof van Justitie verzocht het vonnis voorlopig te schorsen.

Juridische verschuiving binnen OW

Opvallend in de zaak is dat OW zijn focal point en juridisch beleidsmedewerker Eric Mohangoor

heeft ontheven van verdere behandeling van dit dossier bij de rechter. Deze focal point bestaat uit

een juridisch team van OW dat nauw samenwerkt met het Bureau van de Landsadvocaat. In

plaats daarvan is jurist Feroz Ishaak ingeschakeld, die eerder soortgelijke zaken behandelde. Hij

werd betrokken op initiatief van voormalig minister Riad Nurmohamed, zo bevestigt OM-

woordvoerder Joëlle Zaalman tegenover Starnieuws.

Baitali: “Vertraging onvermijdelijk”

Farsi Khudabaks, directeur van het aannemingsbedrijf Baitali, dat de rechtszaak had

aangespannen, reageert teleurgesteld over het hoger beroep. “Het is het wettelijke recht van het

OM, maar het leidt onvermijdelijk tot vertraging,” aldus Khudabaks. Volgens hem is het stuk

Van ’t Hogerhuysstraat dat nu aangepakt zou worden, nauwelijks begaanbaar. “Wij hebben

vertrouwen in onze zaak en zullen met onze raadsman overleggen over de volgende stappen.”

Baitali had tijdens de aanbestedingsronde de laagste inschrijving ingediend, maar werd door het

ministerie uitgesloten op basis van vermeende tekortkomingen. De rechter oordeelde echter dat

de afwijzing van Baitali onterecht was, en verwierp alle zes bezwaren die OW tegen de

inschrijving had ingebracht.

Rechter: gunning aan Kuldipsingh onrechtmatig

De openbare aanbesteding betrof infrastructurele werken aan de Van ’t Hogerhuysstraat,

gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), met een projectwaarde van

ongeveer 23 miljoen Amerikaanse dollar. De gunning aan Kuldipsingh Infra werd door de

rechter opgeschort nog vóór de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Volgens het vonnis moet de staat de afwijzing van Baitali, het besluit op diens bezwaarschrift en

de gunning aan Kuldipsingh intrekken. Ook moet de reeds gesloten aannemingsovereenkomst

worden opgeschort, in afwachting van een nieuwe beoordeling waarbij de inschrijving van

Baitali opnieuw moet worden meegewogen.

Met het hoger beroep probeert het OM deze gerechtelijke uitspraak terug te draaien.