Start nieuwe bestuursperiode: DR- en RR-leden in Saramacca officieel geïnstalleerd

In het district Saramacca is gisteren het officiële startsein gegeven voor de installatie van de

nieuwe leden van de Districtsraad (DR) en Ressortsraad (RR). De ceremonie markeert het begin

van de landelijke beëdiging van volksvertegenwoordigers op lokaal niveau en werd geleid door

minister Miquilla Huur van Regionale Ontwikkeling en Sport (RO).

73 volksvertegenwoordigers beëdigd

In totaal werden in Saramacca 9 DR-leden en 64 RR-leden beëdigd. De plechtigheid verliep

volgens een strak ceremonieel protocol. De eed voor de RR-leden werd voorgelezen door

districtssecretaris Nandita Sietaram en afgenomen door districtscommissaris Mitchel

Wongsodikromo. Voor de DR-leden sprak de districtscommissaris de eedformule uit, waarna

minister Huur de beëdiging formeel afnam.

Volgens het Burger Informatiecentrum Saramacca vond aansluitend de eerste gezamenlijke

raadsvergadering plaats, waarmee de nieuwe bestuursperiode officieel van start ging.

Oproep tot samenwerking en visie

Districtscommissaris Wongsodikromo riep de nieuw geïnstalleerde raadsleden op om in eenheid

samen te werken. “Laten we samen het maximale bereiken voor dit mooie district Saramacca,”

luidde zijn oproep.

Minister Huur benadrukte in haar toespraak het grote belang van de lokale

volksvertegenwoordiging. Ze sprak haar vertrouwen uit in de nieuwe raden en wees op de

uitdagingen én kansen die het district kent. “Saramacca beschikt over een sterk agrarisch

potentieel, maar kampt ook met serieuze problemen op het gebied van waterhuishouding,

verzilting en infrastructuur. Uw rol hierin vereist daadkracht, visie en betrokkenheid,” aldus de

minister.

Belang van decentrale participatie

De installatie in Saramacca is de eerste in een reeks landelijke beëdigingen van DR- en RR-

leden. Volgens het ministerie van RO is deze nieuwe bestuursperiode van groot belang voor het

versterken van participatie en beleidsuitvoering op decentraal niveau.

De komende dagen zullen soortgelijke installaties plaatsvinden in andere districten.