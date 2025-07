Rechter stelt EBS in het gelijk: looninhouding bij staking rechtmatig

De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft een rechtszaak gewonnen die was aangespannen

door de werknemersorganisatie OWOS, naar aanleiding van een staking die plaatsvond van 12

tot en met 19 november 2024. De kantonrechter oordeelde dat de directie van EBS gerechtigd

was om het principe van ‘no work, no pay’ toe te passen op de stakende werknemers.

Vakbond blijft strijd voortzetten

OWOS-voorzitter Marciano Hellings liet tegenover Starnieuws weten dat de bond zich niet

neerlegt bij het vonnis. OWOS beraadt zich op een bodemprocedure samen met haar advocaat en

wil de kwestie tevens bespreken met de nieuwe regering.

Volgens Hellings gaat het om ingehouden loon dat reeds in december 2024 is afgetrokken van de

salarissen van de stakende werknemers. Daarnaast vindt de bond het onterecht dat personeel dat

niet deelnam aan de actie wél een extra waardering ontving, terwijl stakers hiervan werden

uitgesloten.

EBS: actie was ongeoorloofd

De directie van EBS stelt dat de staking ongeoorloofd was, omdat de algemene ledenvergadering

van de bond buiten werktijd had moeten plaatsvinden, conform eerdere afspraken. In een interne

memo van 12 november 2024 werd het personeel bovendien gewaarschuwd dat ongeoorloofde

afwezigheid gevolgen zou hebben. Ondanks deze waarschuwing legde een deel van het

personeel het werk neer.

Als reactie daarop besloot de directie tot inhouding van het loon van de actievoerende

werknemers, wat leidde tot het kort geding dat op 17 januari 2025 werd aangespannen door

OWOS.

Rechter wijst alle vorderingen af

Op 25 juni deed de kantonrechter uitspraak in de zaak. Alle vorderingen van OWOS —

waaronder het alsnog uitbetalen van het ingehouden loon en het toekennen van extra waardering

aan stakende werknemers — werden afgewezen.

EBS-directie: “Belangrijk signaal aan personeel”

De leiding van EBS noemt het vonnis een belangrijke bevestiging van haar beleid. Het oordeel

biedt volgens het bedrijf juridische onderbouwing voor het toepassen van ‘no work, no pay’ bij

wat het noemt “wilde acties” die de continuïteit van de stroomvoorziening kunnen bedreigen.

Tegelijkertijd zegt de directie open te staan voor dialoog met de bond, mits dit gebeurt binnen de

grenzen van de wet.