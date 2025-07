Vicevoorzitter Ronnie Brunswijk betrekt nieuw kantoor in Assembleegebouw

“Hier wordt mijn nieuwe plek. Dyaso bigi bravo o sidon,” sprak vicevoorzitter van De Nationale Assemblee Ronnie Brunswijk zichtbaar tevreden, bij het betrekken van zijn nieuwe kantoorruimte in het recent gebouwde Assembleegebouw aan de Henck Arronstraat.

Brunswijk volgt hiermee het voorbeeld van zijn voorganger Dew Sharman, die eveneens kantoor hield in het nieuwe gebouw. Opvallend is dat bij de bouw van het parlementaire complex geen vergaderzaal is gerealiseerd, terwijl de omstreden bouwwerkzaamheden nog altijd doorgaan.

Taken van de vicevoorzitter

De vicevoorzitter van De Nationale Assemblee heeft een essentiële rol binnen het parlementair proces. Tot zijn kerntaken behoren:

Vervangen van de voorzitter bij afwezigheid of verhindering

Voorzitten van vergaderingen in plaats van de voorzitter

Assisteren bij de uitvoering van de werkzaamheden van de voorzitter

Als eerste plaatsvervanger heeft de vicevoorzitter een cruciale verantwoordelijkheid in het waarborgen van de continuïteit van het parlementaire werk. In geval van ziekte, verlof of deelname van de voorzitter aan een debat, neemt hij de leiding van de Assemblee over. Daarbij bewaakt hij de voortgang van vergaderingen en vertegenwoordigt hij het parlement ook naar buiten toe.

Met zijn nieuwe werkplek in gebruik genomen, kan Brunswijk zich voortaan vanuit het moderne gebouw inzetten voor een vlotte voortgang van het parlementaire proces.