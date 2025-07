Staatsolie lanceert studiebeurzenfonds voor kansarme jongeren ter gelegenheid van 45-jarig jubileum

In aanloop naar haar 45-jarig bestaan op 13 december 2025 heeft Staatsolie Maatschappij Suriname NV het “45 jaar Staatsolie Studiebeurzenfonds (SSf)” gelanceerd. Met dit initiatief wil het staatsbedrijf 45 kansarme jongeren ondersteunen bij het volgen van een mbo-, hbo- of universitaire opleiding in Suriname.

Onderwijs als hefboom voor een betere toekomst

Onder het motto “Skoropapira na yu saka, fu kraka yu baka” richt het SSf zich specifiek op jongeren die vanwege financiële beperkingen hun opleiding dreigen te missen. De studiebeurzen zijn bedoeld voor opleidingen aan vijf erkende onderwijsinstellingen:

Avond Middelbare Technische Opleidingen (AMTO)

Natuurtechnisch Instituut (NATIN)

University of Applied Sciences (UNASAT)

Poly Technic College (PTC)

Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS)

De beurs vergoedt onder meer collegegeld, inschrijvingskosten en eventueel de aanschaf van een laptop. De ondersteuning geldt voor de volledige reguliere duur van de opleiding.

Aandacht voor landelijke spreiding

Van de 45 beurzen zijn er 10 gereserveerd voor studenten uit Sipaliwini, 10 voor Brokopondo en 25 voor studenten uit andere districten. Staatsolie benadrukt hiermee het belang van gelijke kansen, ongeacht geografische herkomst.

Uitvoering in handen van de NOB

De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname NV (NOB) is verantwoordelijk voor het beheer van het fonds. De NOB verzorgt de selectie, begeleiding, prestatiebewaking en administratie van de beursstudenten.

Tijdens de officiële lancering werd een samenwerkingsovereenkomst getekend door Rekha Bissumbhar, directeur Upstream en waarnemend algemeen directeur van Staatsolie, en Sandy Cameron, president-directeur van de NOB.

Aanvraagperiode en selectie

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 5 augustus 2025.

De selectieperiode loopt van 5 tot 15 augustus, gevolgd door de toewijzing tussen 15 en 20 augustus.

Aanvraagformulieren zijn beschikbaar via de website van de NOB of kunnen worden opgehaald bij het kantoor aan de Jagernath Lachmonstraat. Ingevulde formulieren mogen digitaal of fysiek worden ingediend.

Meer informatie over het SSf is te vinden via de digitale platforms van Staatsolie en de NOB.

Langetermijnvisie

Het studiebeurzenprogramma is opgezet voor een periode van zeven jaar. Voor het verstrijken van die termijn zal worden geëvalueerd of het fonds wordt voortgezet of uitgebreid.