President Simons kondigt hervormingen aan: Kabinet moet terug naar kerntaken

President Jennifer Geerlings-Simons heeft vandaag een duidelijke oproep gedaan tot een fundamentele cultuurverandering binnen het Kabinet van de President. Tijdens een open ontmoeting met het personeel kondigde zij ingrijpende hervormingen aan, waarbij de grondwet als leidraad geldt.

“Ik werk met iedereen die het werk van mijn land wil doen,” zei de president resoluut.

Simons maakte direct duidelijk dat het kabinet geen uitvoerend orgaan zal zijn, maar zal terugkeren naar de grondwettelijke rol van beleidscoördinatie en ondersteuning van het regeringsbeleid. Daarbij worden de taken strikt gescheiden tussen voorbereiding, advies en uitvoering.

Geen geld in eigen beheer

Een opvallend onderdeel van de hervormingen is het besluit dat niemand binnen het kabinet persoonlijk geld zal beheren of besteden. Simons verwijst naar het model van De Nationale Assemblée, waar het financiële beheer wordt uitgevoerd via een aparte rechtspersoon. Deze aanpak zal nu ook bij het kabinet worden ingevoerd, zo meldt de Communicatiedienst Suriname.

Inkrimping en professionalisering

Het personeelsbestand van het Kabinet wordt kritisch bekeken: functies die geen directe bijdrage leveren aan de kerntaken, worden herzien of opgeheven. Er is wél plaats voor wie zich op een professionele en eerlijke manier wil inzetten voor het landsbelang.

“Ik sta voor transparantie, rechtvaardigheid en professionaliteit. Niet alles verandert morgen, maar we gaan zichtbaar vooruit,” aldus de president.

Steun vanuit het management

De koers van president Simons wordt ondersteund door Adjaykoemar Moensi, directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden, die aangaf dat het personeel zich achter deze koers schaart.

Ook incoming Chief of Staff Sergio Akiemboto, momenteel nog parlementariër, sprak het personeel toe. Hij benadrukte het belang van open communicatie, samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid in de nationale ontwikkeling. Akiemboto erkent de zwaarte van zijn nieuwe taak en gaf aan met het team te willen bouwen aan vooruitgang voor Suriname.