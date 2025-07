VRM hoopt op nieuwe koers onder minister Ramsaran: “Tijd voor daden, niet voor beloftes”

De Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM) spreekt de hoop uit dat met het aantreden van de nieuwe minister van Defensie, Uraiqit Ramsaran, een nieuwe fase aanbreekt voor de Surinaamse krijgsmacht. Volgens VRM-voorzitter Jonathan Wolf is er behoefte aan een daadkrachtige en inclusieve samenwerking tussen het ministerie en de bond, waarin de belangen van militairen eindelijk serieus worden genomen.

“We zijn positief gestemd. Er is behoefte aan beleid dat sámen met de bond wordt ontwikkeld en ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd,” aldus Wolf tegenover Suriname Herald. “Het moet draaien om inclusie, transparantie en wederzijds respect.”

De VRM-voorzitter uitte gelijktijdig stevige kritiek op de vorige minister, die volgens hem tekortschoten in het realiseren van structurele verbeteringen. “Er werd veel beloofd, maar weinig waargemaakt. Zelfs internationale verdragen zijn genegeerd. Het gevolg is dat het ministerie nu verwikkeld is in juridische procedures die waarschijnlijk verloren zullen worden,” aldus Wolf.

De bond pleit voor een toekomstgericht beleid dat niet alleen investeert in materieel, maar ook in de mensen achter het uniform. “De militair, het gezin en het thuisfront vormen samen de ruggengraat van de krijgsmacht. Als het thuisfront niet goed functioneert, gaat dat ten koste van de hele organisatie. Dan brokkelen belangrijke waarden als respect en discipline af.”

Ook wijst Wolf op de noodzaak tot herziening van de toelagen. “Militairen verdienen een menswaardig bestaan. Niet alleen omdat zij bereid zijn hun leven op het spel te zetten, maar ook omdat hun gezinnen in evenwicht moeten kunnen leven.”

De VRM kijkt daarnaast uit naar een ontmoeting met president Jennifer Geerlings-Simons, die als staatshoofd tevens opperbevelhebber is van de krijgsmacht. Wolf benadrukt dat een open dialoog met het hoogste gezag cruciaal is voor duurzame verbeteringen binnen de defensiesector.