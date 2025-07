Grote interesse van jongeren voor zorgberoepen bij AZP: beroepenbeurs slaat aan

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) ziet een groeiende belangstelling van jongeren om een carrière in de zorg te starten. Vooral de opleiding tot laborant trok veel aandacht tijdens een recent georganiseerde beroepenbeurs van het ziekenhuis. Tientallen jongeren meldden zich aan voor functies binnen verschillende zorgdisciplines.

De beurs werd opgezet als wervingsinitiatief om het personeelstekort in de zorgsector aan te pakken. Renuka Sewtahal, humanresourcemanager van het AZP, bevestigt tegenover de STVS dat de interesse in zorgopleidingen merkbaar is toegenomen. Naast laboranten waren er ook veel geïnteresseerden voor de opleidingen tot radiologisch laborant en operatiekamerassistent (OK-assistent).

De nood is hoog: het zorgpersoneelstekort in Suriname blijft een groeiend probleem, mede veroorzaakt door de uitstroom van ervaren medewerkers. De beroepenbeurs was bedoeld om deze leemte te helpen opvullen en bood bezoekers een unieke inkijk in het werkveld. Rondleidingen door het ziekenhuis gaven aspirant-zorgverleners een realistisch beeld van het werk op afdelingen zoals anesthesie, operatiekamers en verpleegkunde.

De meest nijpende tekorten zijn momenteel zichtbaar op de afdelingen anesthesie, OK, en bij specialistische en algemene verpleegkundigen. Bezoekers van de beurs gaven aan deze als bijzonder informatief te hebben ervaren. Velen vertrokken met een hernieuwde motivatie én een duidelijker beeld van hun toekomst in de zorg.

Met deze positieve respons hoopt het AZP op een structurele toestroom van gemotiveerd zorgpersoneel, die de druk op het bestaande team kan verlichten en de kwaliteit van de zorg in stand helpt houden.