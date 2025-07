Fout bij motoruitschakeling na vogelinslag mogelijk oorzaak fatale Jeju Air-crash

Het Zuid-Koreaanse onderzoek naar de dodelijke vliegtuigcrash met een toestel van Jeju Air op 29 december vorig jaar heeft aanwijzingen opgeleverd dat de piloten mogelijk een cruciale fout maakten tijdens de noodprocedure. Uit voorlopige bevindingen blijkt dat zij na een dubbele vogelinslag de minst beschadigde motor uitschakelden.

Volgens een bron die betrokken is bij het onderzoek, blijkt uit cockpitgesprekken, vluchtgegevens en een gevonden schakelaar in het wrak dat de linker motor werd uitgezet. Juist de rechter motor, die zwaarder beschadigd bleek, bleef draaien. Het toestel, een Boeing 737-800, stortte neer tijdens de nadering van Muan Airport, waarbij 179 mensen om het leven kwamen. Het is daarmee de ernstigste vliegramp op Zuid-Koreaanse bodem.

Vogelresten in beide motoren

Al in een voorlopig rapport in januari werd melding gemaakt van vogelresten – vermoedelijk eenden – in beide motoren. Nieuw onderzoek bevestigt nu dat vooral de rechter motor ernstige schade had opgelopen. Desondanks kozen de piloten ervoor om de linker motor uit te schakelen bij hun poging tot noodlanding.

De luchtvaartonderzoeksraad van Zuid-Korea (ARAIB) heeft nog geen officieel rapport gepubliceerd. Luchtvaartmaatschappij Jeju Air laat weten volledig mee te werken aan het onderzoek en de officiële uitkomsten af te wachten.

Kritiek van nabestaanden en pilotenbond

Een geplande presentatie van de tussentijdse bevindingen werd op het laatste moment geannuleerd. Nabestaanden van slachtoffers uitten bezwaren tegen de indruk dat de piloten te snel als hoofdverantwoordelijken worden aangewezen, zonder rekening te houden met andere mogelijke oorzaken.

Ook de pilotenbond van Jeju Air uitte kritiek op ARAIB. Volgens de bond wordt het publiek misleid en wordt voorbijgegaan aan het feit dat beide motoren getroffen waren. Bovendien zou onvoldoende zijn bewezen dat een veilige landing met één motor mogelijk was.

Luchtvaartdeskundigen en vertegenwoordigers van nabestaanden dringen erop aan dat ook de rol van de landingsbaan en het nabijgelegen talud – waar het toestel uiteindelijk op neerstortte – wordt onderzocht. Die omstandigheden zouden de impact van de crash aanzienlijk hebben verergerd.

Het definitieve onderzoeksrapport wordt, volgens internationale afspraken, binnen een jaar na de ramp verwacht.