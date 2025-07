Dodelijke crash: militair oefenvliegtuig boort zich in schoolgebouw Dhaka – minstens 19 doden

In de Bengaalse hoofdstad Dhaka heeft zich dinsdag een tragisch ongeluk voorgedaan waarbij een militair trainingsvliegtuig zich in een schoolgebouw boorde. Daarbij zijn minstens negentien mensen om het leven gekomen, onder wie de piloot en verschillende scholieren. Meer dan 160 personen raakten gewond, van wie velen met ernstige brandwonden worden behandeld in lokale ziekenhuizen.

Het Bengaalse leger heeft bevestigd dat het om een Chengdu F-7-trainingsvliegtuig ging. Volgens het internationale persbureau Reuters stortte het toestel door nog onbekende oorzaak neer op het terrein van de Milestone School and College, een onderwijsinstelling die zowel lager als middelbaar onderwijs verzorgt.

De piloot kwam om het leven bij de crash. Volgens een arts van een gespecialiseerd brandwondencentrum was ook een leerling onder de doden; het slachtoffer was bij aankomst onherkenbaar. Lokale media berichten dat de meerderheid van de slachtoffers schoolkinderen zijn.

Na de inslag ontstond een felle brand. “Ik hoorde een harde knal en toen ik me omdraaide, zag ik alleen nog vlammen en dikke rook,” aldus een leraar van de school tegenover Reuters. Meer dan vijftig brandwondenpatiënten liggen momenteel in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De leider van de interim-regering, Yunus, heeft laten weten dat er een diepgaand onderzoek wordt ingesteld naar de oorzaak van het ongeluk. Ook zijn er maatregelen aangekondigd om de getroffen gezinnen te ondersteunen.

Het incident heeft in Bangladesh voor grote schok en verdriet gezorgd. De overheid heeft inmiddels hulpdiensten en psychologische bijstand gemobiliseerd voor de nabestaanden en overlevenden.