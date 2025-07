Ronnie Brunswijk neemt intrek in nieuw parlementsgebouw

Vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Ronnie Brunswijk, heeft maandag officieel zijn

intrek genomen in een kantoorruimte in het nieuwe Assembleegebouw aan de Henck

Arronstraat. “Hier wordt mijn nieuwe plek. Dyaso bigi bravo o sidon,” sprak Brunswijk zichtbaar

tevreden.

Ook zijn voorganger, Dew Sharman, werkte al vanuit het nieuwe parlementsgebouw, dat

ondanks lopende werkzaamheden reeds gedeeltelijk in gebruik is genomen. Opvallend is dat het

gebouw nog geen eigen vergaderzaal heeft, wat tot kritiek heeft geleid.

De rol van de vicevoorzitter is cruciaal binnen het parlementaire systeem. Brunswijk fungeert als

eerste plaatsvervanger van de Assembleevoorzitter en neemt diens taken over bij afwezigheid of

verhindering. Dit omvat onder meer het voorzitten van vergaderingen en het waarborgen van de

continuïteit van het wetgevend werk.

Daarnaast vertegenwoordigt de vicevoorzitter De Nationale Assemblee bij externe gelegenheden

en ondersteunt hij de voorzitter bij de uitvoering van diens dagelijkse verantwoordelijkheden.

Met zijn verhuizing naar het nieuwe onderkomen benadrukt Brunswijk de symbolische stap

richting vernieuwing en modernisering van het parlementaire werk in Suriname.