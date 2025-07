IMF-topvrouw Gita Gopinath neemt afscheid en keert terug naar Harvard

Gita Gopinath, de eerste plaatsvervangend directeur van het Internationaal Monetair Fonds

(IMF), legt eind augustus haar functie neer. Ze keert terug naar Harvard University om haar

academische carrière als hoogleraar economie te hervatten. Dat heeft het IMF maandag

bevestigd in een officiële verklaring.

De van oorsprong Indiase, inmiddels Amerikaans staatsburger, schreef geschiedenis door in 2019

de eerste vrouwelijke hoofdeconoom van het IMF te worden. In januari 2022 werd ze

gepromoveerd tot de nummer twee van de organisatie. In deze rol speelde Gopinath een centrale

rol tijdens mondiale crisissituaties, waaronder de coronapandemie en de economische gevolgen

van de Russische invasie in Oekraïne.

Volgens IMF-directeur Kristalina Georgieva was Gopinath een “uitzonderlijk intellectuele

leider” die het analytische en beleidsmatige werk van het fonds met “diepgang en helderheid”

vormgaf. “Haar inzichten op het gebied van monetair en fiscaal beleid, schuldenlasten en

internationale handel waren cruciaal in een tijd van ongekende onzekerheid,” aldus Georgieva.

Het vertrek van Gopinath kwam voor velen binnen het IMF als een verrassing. Bronnen melden

dat het besluit volledig haar eigen keuze was. De Amerikaanse minister van Financiën,

doorgaans invloedrijk bij de benoeming van haar opvolger, heeft nog niet gereageerd op het

nieuws.

In haar afscheidsverklaring noemde Gopinath haar tijd bij het IMF een “once in a lifetime

opportunity”. Ze sprak haar dank uit aan Georgieva en voormalig IMF-directeur Christine

Lagarde, die haar destijds als hoofdeconoom aantrok.

“Ik kijk ernaar uit om terug te keren naar mijn academische wortels. Daar wil ik mijn onderzoek

in internationale financiën en macro-economie voortzetten en jonge economen inspireren en

opleiden,” zei Gopinath.

Het IMF laat weten dat de benoeming van haar opvolger op een later moment zal worden

bekendgemaakt.