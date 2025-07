Venezuela opent onderzoek naar Bukele om vermeend misbruik Venezolaanse gevangenen

Het Venezolaanse Openbaar Ministerie is een formeel onderzoek gestart naar de Salvadoraanse

president Nayib Bukele en twee van zijn topfunctionarissen wegens het vermeende misbruik van

meer dan 250 Venezolaanse gevangenen in El Salvador. Dat maakte procureur-generaal Tarek

Saab maandag bekend tijdens een persconferentie in Caracas.

De gedetineerden, die volgens mensenrechtenorganisaties zouden behoren tot de bende Tren de

Aragua, werden in maart vanuit de VS overgebracht naar El Salvador op basis van de omstreden

Alien Enemies Act uit 1798. Familieleden en advocaten ontkennen echter dat het om bendeleden

ging.

Beschuldigingen van mishandeling

Volgens Saab zijn de Venezolanen in de zwaar bewaakte CECOT-gevangenis onderworpen aan

grove mensenrechtenschendingen, waaronder seksueel misbruik, fysieke mishandeling, medische

verwaarlozing en het verstrekken van vervuild voedsel en drinkwater. Hij beschuldigt niet alleen

president Bukele, maar ook minister van Justitie Gustavo Villatoro en gevangenisdirecteur Osiris

Luna Meza.

Tijdens de persconferentie werden videobeelden getoond van voormalige gevangenen die

verwondingen vertoonden, waaronder blauwe plekken, littekens en een uitgevallen tand.

Onafhankelijke verificatie van de beelden is nog niet mogelijk, maar ten minste twee personen in

de video zijn geïdentificeerd als ex-gedetineerden van CECOT.

Diplomatieke ruil en terugkeer

De groep van 254 Venezolanen keerde afgelopen vrijdag terug naar Venezuela in het kader van

een gevangenenruil met de Verenigde Staten. In ruil daarvoor kwamen ook 10 Amerikaanse

staatsburgers en 80 Venezolanen vrij uit Venezolaanse detentie. Volgens

mensenrechtenorganisatie Foro Penal zijn hiervan tot dusver slechts 48 daadwerkelijk

vrijgelaten.

Na aankomst worden de ex-gevangenen medisch onderzocht en ondervraagd. Slechts zeven van

hen zouden volgens de regering een ernstig strafblad hebben. De rest zou ten onrechte vast

hebben gezeten.

Menselijke kant van de terugkeer

In de stad Maracaibo bereidde Yajaira Fuenmayor zondag traditionele arepas en vis voor haar

zoon Alirio Guillermo Belloso, die maandenlang vastzat in El Salvador. “Ik denk alleen aan zijn

honger. Hij houdt van arepas, dus die liggen al klaar,” zei ze emotioneel.

Interne kritiek op Venezuela

Hoewel Venezuela het onderzoek tegen El Salvador instelt, ligt het land zelf ook onder vuur

wegens het aanhouden van politieke gevangenen. De oppositie spreekt van een “draaideurbeleid”

waarbij gevangenen worden vrijgelaten en anderen snel daarna worden opgepakt. Momenteel zouden nog zo’n duizend mensen om politieke redenen vastzitten, met 12 nieuwe arrestaties

recent gemeld.

De Venezolaanse overheid heeft nog geen publieke reactie gegeven op de status van de

vrijgelaten gevangenen.