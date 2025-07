Vrouw aangehouden voor oplichting met nep-iPhones via Facebook

De afdeling Recherche Midden Suriname heeft op zaterdag 19 juli een 34-jarige vrouw aangehouden op verdenking van oplichting via sociale media. Ze wordt ervan verdacht meerdere personen te hebben misleid door de verkoop van niet-bestaande iPhones via Facebook.

Twee benadeelden deden aangifte tegen de vrouw, die onder de namen Gazelle Phone Company, Gazelle.com en Wanabo Thaïse actief was op het platform. Via deze accounts bood zij zogenaamd nieuwe iPhone Pro Max-toestellen te koop aan.

Volgens de politie wist de verdachte belangstellenden met misleidende beloften en manipulatieve werkwijzen over te halen tot het doen van aanbetalingen. Zij gaf aan dat de levering via een externe leverancier zou verlopen, maar die kwam nooit tot stand. De klanten ontvingen geen toestel en kregen ook hun geld niet terug. Na ontvangst van het voorschot was de vrouw vaak onbereikbaar of verwees zij naar niet-traceerbare derden.

Na intensief speurwerk wist de recherche de verdachte te lokaliseren en aan te houden. In overleg met het Openbaar Ministerie is zij in verzekering gesteld. Het onderzoek naar de omvang van de oplichtingspraktijken loopt nog.

De politie sluit niet uit dat er meer slachtoffers zijn en roept mogelijke benadeelden op zich te melden bij de afdeling Recherche Midden Suriname voor verdere afhandeling van hun zaak.