Voormalig President Donald Trump gediagnosticeerd met veneuze insufficiëntie

Bij de voormalige Amerikaanse president Donald Trump (79) is een chronische aderaandoening vastgesteld. Dit heeft het Witte Huis bekendgemaakt. De diagnose volgde na een medische evaluatie, nadat Trump melding maakte van een lichte zwelling in zijn onderbenen. Volgens het Witte Huis is er geen reden tot bezorgdheid.

De aandoening, veneuze insufficiëntie genaamd, treedt op wanneer de aderen in de benen moeite hebben om bloed efficiënt terug te voeren naar het hart. Dit gebeurt meestal doordat de kleppen in de aderen niet goed meer functioneren, waardoor het bloed terugstroomt en zich ophoopt in de benen.

Karoline Leavitt, woordvoerder van het Witte Huis, benadrukte dat het om een “onschuldige en vaak voorkomende diagnose” gaat, vooral bij mensen van 70 jaar en ouder. “Er zijn geen aanwijzingen voor diepe veneuze trombose of problemen aan de slagaderen,” aldus Leavitt.

De verklaring van het Witte Huis komt ook als reactie op recente speculaties in de media. Deze speculaties ontstonden nadat op foto’s blauwe plekken zichtbaar waren op Trumps hand. Volgens Leavitt is dit te wijten aan “lichte irritatie van het zachte weefsel door het veelvuldig schudden van handen in combinatie met het gebruik van aspirine”. Deze aspirine maakt deel uit van Trumps preventieve behandeling ter bevordering van zijn cardiovasculaire gezondheid.

Volgens zijn staf bevindt de voormalige president zich in goede gezondheid en zal hij zijn agenda zonder wijzigingen voortzetten.