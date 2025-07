Verdachte in brandstichting Vaco blijft vastzitten ondanks gebrek aan sluitend bewijs

H.S., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de brandstichting van boekhandel Vaco aan de Domineestraat op 15 januari 2024, blijft voorlopig in hechtenis. Hoewel hij elke betrokkenheid ontkent en op camerabeelden niet herkenbaar is, oordeelde kantonrechter Maytrie Kuldipsingh dat er nog steeds ernstige bezwaren tegen hem bestaan.

Tijdens een eerdere zitting werden bewakingsbeelden getoond waarop rond 03.00 uur twee mannen in een grijze Toyota Mark II de Keizerstraat binnenrijden, parkeren en vervolgens met een doos in de hand via de Steenbakkerijstraat richting de Domineestraat lopen. Beide mannen droegen capuchons, waardoor hun gezichten onherkenbaar bleven.

De verdediging, onder leiding van advocaat Murwin Dubois, pleitte voor invrijheidstelling van H.S., omdat de identiteit van zijn cliënt niet uit de beelden blijkt. Hij wees erop dat de verdenking grotendeels rust op de inmiddels gewijzigde verklaring van de medeverdachte N.J.

N.J. werd eerder dit jaar veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor zijn rol in de brandstichting. In een aanvankelijke, gedetailleerde verklaring noemde hij H.S. en twee andere mannen als mededaders. Die andere twee zijn inmiddels op vrije voeten gesteld. Later trok N.J. zijn verklaring in, met de bewering dat hij onder druk van de politie een reeds opgestelde bekentenis had ondertekend, nadat hij na een ontsnapping opnieuw was aangehouden.

De rechter wees echter op de gedetailleerdheid van de oorspronkelijke verklaring, die volgens haar moeilijk te rijmen is met het idee van een vooraf opgestelde verklaring door een ander. Bovendien blijkt uit telecomgegevens dat H.S. kort na de brand drie keer werd gebeld door N.J. De telefoon van H.S. maakte toen verbinding met een zendmast bij de Hakrinbank, in de nabije omgeving van de Domineestraat.

Dubois betwistte het bewijs, en benadrukte dat uit de telefoondata slechts blijkt dat er contact was tussen beide nummers, zonder informatie over de inhoud van de gesprekken. “Dit toont op geen enkele wijze aan dat H.S. zich daadwerkelijk op de plaats delict bevond,” aldus de raadsman.

De behandeling van de zaak wordt voortgezet op 7 augustus.