Man aangehouden na gewelddadige ruzie in Livorno: Vrouw met verwondingen opgenomen

Een huiselijke ruzie in het ressort Livorno is zaterdag geëscaleerd in ernstig fysiek geweld, waarbij een 29-jarige vrouw gewond raakte. De 35-jarige verdachte, S.P., is inmiddels door de politie aangehouden en in verzekering gesteld.

De politie van bureau Livorno werd op vrijdag 18 juli gealarmeerd na een melding van mishandeling op een woonadres binnen het ressort. Ter plaatse troffen de agenten een gewonde vrouw aan, die verklaarde slachtoffer te zijn geworden van haar partner na een hoogoplopende woordenwisseling.

Volgens haar verklaring ontstond de ruzie nadat zij, na het afzetten van de oom van haar partner, later thuiskwam dan verwacht. Dit leidde tot een woede-uitbarsting bij de man, die haar vervolgens meermalen in het gezicht zou hebben geslagen.

De vrouw liep daarbij onder andere een snee onder haar oog en een zwelling op aan haar voorhoofd. Ze werd met een medisch visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor verdere behandeling.

De verdachte wist zich aanvankelijk aan arrestatie te onttrekken, maar werd op zaterdag 19 juli alsnog door de politie opgespoord en aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor en verdere afhandeling van de zaak.