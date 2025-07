PVV kroont zich tot kampioen in vrouwencompetitie SVB: “We blijven geschiedenis schrijven”

Voor het eerst in haar bestaan heeft Politie Voetbal Vrienden (PVV) het kampioenschap veroverd in de vrouwencompetitie van de Surinaamse Voetbalbond (SVB). In het seizoen 2024-2025 wist de ploeg van topman Poetini Atompai grote namen als Transvaal en Robinhood achter zich te laten. Transvaal eindigde als semi-kampioen.

Poetini Atompai reageerde met trots op het behaalde resultaat:

“We blijven geschiedenis schrijven, omdat we een visie hebben. Soms lijkt het moeilijk. Soms is het moeilijk. Ja, ik weet – het is niet gemakkelijk. Maar uiteindelijk staan we daar.”

De PVV-voorzitter sprak zijn dank uit aan iedereen die aan het succes heeft bijgedragen:

“Dank aan een ieder die, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen aan dit kampioenschap. We gaan door. De toekomst is van ons.”

Tegenslag in de bekerfinale

Ondanks de titel moest PVV in de strijd om de SVB-beker haar meerdere erkennen in Transvaal. In een spannende finale eindigde de reguliere speeltijd in een 3-3 gelijkspel. In de verlenging trok Transvaal met een 5-3 overwinning aan het langste eind en kroonde zich daarmee tot bekerkampioen.

Ook succes bij de mannen

Naast het vrouwensucces kende PVV dit seizoen ook een sterke prestatie in de Suriname Major League. De mannenploeg bereikte de finale, maar verloor met 2-1 van Inter Moengo Tapoe, de club van Ronnie Brunswijk. Daarmee werd PVV semi-kampioen in de hoogste nationale klasse.

Met het vrouwenkampioenschap voegt PVV een historische mijlpaal toe aan haar clubgeschiedenis, en bevestigt het de stijgende lijn die de club onder leiding van Atompai heeft ingezet.