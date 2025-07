Drie doden bij afzonderlijke verkeersongevallen in Suriname: Politie roept op tot voorzichtigheid

In het weekend zijn in Suriname drie personen om het leven gekomen bij drie afzonderlijke verkeersongevallen. De Verkeersunit van het Korps Politie Suriname (KPS) is belast met het onderzoek in alle gevallen.

Op vrijdag 18 juli vond een ernstig verkeersongeval plaats op de Martin Luther Kingweg, waarbij twee broers betrokken waren. De 19-jarige automobilist J.N. overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Zijn oudere broer, de 27-jarige N.C., werd met spoed opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, maar bezweek daar een dag later aan zijn verwondingen.

Zondag kwam een nog niet geïdentificeerde bestuurder om het leven aan de Van ’t Hogerhuysstraat, ter hoogte van Havenbeheer. De man voerde een inhaalmanoeuvre uit, verloor de controle over het stuur en botste met hoge snelheid tegen een schutting. Hij overleed ter plekke. Op last van het Openbaar Ministerie is zijn lichaam in beslag genomen voor obductie.



Het Korps Politie Suriname roept alle weggebruikers op tot uiterste voorzichtigheid in het verkeer en benadrukt het belang van het naleven van de verkeersregels om verdere slachtoffers te voorkomen.