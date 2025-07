Dodelijk verkeersongeval aan Van ’t Hogerhuysstraat: Bestuurder komt om bij zware crash

Een tragisch verkeersongeval aan de Van ’t Hogerhuysstraat, ter hoogte van Havenbeheer, heeft vanochtend vroeg het leven geëist van een nog niet geïdentificeerde autobestuurder.

Volgens voorlopige informatie probeerde de bestuurder bij het verkeerslicht een inhaalmanoeuvre uit te voeren. Tijdens deze actie verloor hij, om nog onbekende redenen, de controle over het voertuig. De auto raakte van de rijstrook en botste met hoge snelheid tegen een schutting van het Havenbeheerterrein.

Hulpdiensten arriveerden snel op de plaats van het ongeval. Het slachtoffer werd zwaargewond aangetroffen, maar ondanks onmiddellijke medische hulp overleed hij ter plaatse aan zijn verwondingen.

De Verkeersunit van het Korps Politie Suriname is belast met het verdere onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De identiteit van de overleden bestuurder wordt nog vastgesteld. Op last van het Openbaar Ministerie is het lichaam in beslag genomen voor obductie.