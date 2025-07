Ravaksur hekelt gebrek aan overleg over opheffing ministerie van Arbeid

Armand Zunder, woordvoerder van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur), uit stevige kritiek op de wijze waarop het ministerie van Arbeid is opgegaan in het nieuwe ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn. Volgens hem is deze ingrijpende beslissing genomen zonder enig tripartiet overleg met de sociale partners.

In het tripartiet overleg zijn de overheid, vakbeweging en het bedrijfsleven vertegenwoordigd. Zunder benadrukt dat juist in deze tijd, waarin Suriname zich voorbereidt op grote economische veranderingen door ontwikkelingen in de olie- en gassector, de arbeidsfactor niet genegeerd mag worden. “Er is geen enkel moment met ons gesproken over de toekomst van dit ministerie,” aldus Zunder.

Tijdens het televisieprogramma Achter ’t Nieuws op STVS, waar ook vakbondsleider Marcellino Nerkust aanwezig was, klonk verontwaardiging over het besluit. De vakbondsleiders uitten zorgen over de vraag of het thema arbeid binnen de nieuwe ministeriële structuur wel voldoende prioriteit zal krijgen.

Zunder betwijfelt de werkbaarheid van een gecombineerd ministerie. “Gezien de zwaarte en achterstanden in de volksgezondheid, is het haast onmogelijk om arbeid er effectief bij te beheren,” stelt hij. Hoewel sommigen de combinatie logisch vinden, voorziet hij in de praktijk veel obstakels.

De vakbondsman wijst erop dat de arbeidssector te kampen heeft met tal van urgente vraagstukken die gerichte aandacht en beleid vereisen. Zo noemt hij onder meer het reguleren van arbeidsmigratie, het verhogen van het minimumuurloon en het stimuleren van fatsoenlijk werk (“decent work”) als thema’s die prioriteit verdienen. Ravaksur vreest dat deze belangrijke dossiers nu ondergesneeuwd raken.

Zunder roept de regering op om alsnog het gesprek met de sociale partners aan te gaan en te erkennen dat arbeid een zelfstandige beleidsprioriteit moet blijven binnen het nationale ontwikkelingsbeleid.