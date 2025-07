Nieuwe jeugdkampioenen Surinaamse Dambond gekroond na spannende finalerondes

De Surinaamse Dambond (SDB) heeft na vijf intensieve speelrondes haar nieuwe jeugdkampioenen bekendgemaakt. In drie leeftijdsklassen werden titels verdeeld, waarbij Amarnath Ramsoedh (U20), Shreya Ragho (U17) en Gyan Gena (U14) als overwinnaars uit de bus kwamen.

De wedstrijden vonden afgelopen weekend plaats in het Denksportcentrum, waar jong damtalent uit het hele land de degens kruiste.

In de hoogste jeugdcategorie (U20) was het lange tijd spannend. Zowel Amarnath Ramsoedh als Kevin Munshi wisten vier van hun vijf partijen te winnen. Ramsoedh verzekerde zich uiteindelijk met 9 punten van de kampioenstitel, terwijl Munshi met 8 punten het semikampioenschap behaalde. Jaden Padjie eindigde als derde met 6 punten. In deze klasse namen in totaal zes dammers deel.

Shreya Ragho kroonde zich tot kampioen in de U17-categorie door 7 punten te verzamelen, één punt meer dan Rodenio Jackie, die genoegen moest nemen met de tweede plaats. Gyan Springer behaalde 3 punten en eindigde daarmee als derde. In totaal streden vijf jonge dammers in deze klasse.

De zes deelnemers in de U14-klasse moesten toezien hoe Gyan Gena met overtuiging de titel opeiste. Met 9 punten liet hij zijn tegenstanders achter zich. Jevendy Dubois eindigde als tweede, gevolgd door Araya Gena op de derde plaats met 6 punten.

De SDB kijkt tevreden terug op een geslaagd toernooi, waarin jong talent hun vaardigheden kon tonen en verder kon groeien binnen de denksport.