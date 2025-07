Oud-militairen El Salvador vechten veroordeling voor moord op IKON-journalisten aan

De drie voormalige hoge militairen uit El Salvador, die vorige maand zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de moord op vier Nederlandse IKON-journalisten in 1982, proberen hun straf aan te vechten. Volgens de advocaat van de nabestaanden hebben de veroordeelden een verzoek ingediend om het vonnis nietig te laten verklaren, in de hoop zo hun celstraf van dertig jaar te ontlopen.

Het gaat om voormalig minister van Defensie Guillermo Garcia, oud-directeur van een speciale politiedienst Francisco Antonio Morán en voormalig kolonel Mario Reyes Mena, die wordt beschouwd als de hoofdverantwoordelijke voor de moorden. De rechter stelde bij het uitspreken van het vonnis dat hoger beroep niet mogelijk is, maar liet de deur open voor een verzoek tot nietigverklaring.

Achtergrond van de zaak

De moord vond plaats tijdens de burgeroorlog in El Salvador (1980-1992), een bloedig conflict tussen een rechtse, door de VS gesteunde regering en linkse guerrillagroepen. De Nederlandse journalisten Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag waren in maart 1982 in het land om verslag te doen van het conflict. Toen zij op 17 maart probeerden door te dringen tot guerrillagebied, werden zij door militairen van het regeringsleger onderschept en zonder pardon doodgeschoten.

De zoektocht naar gerechtigheid duurde tientallen jaren. Pas in juni van dit jaar oordeelde een rechter dat de drie voormalige militairen schuldig zijn aan moord. Ook de staat El Salvador werd medeverantwoordelijk gehouden, vanwege het structureel tegenwerken van de rechtsgang. Als onderdeel van het vonnis moet de staat publiekelijk excuses aanbieden aan de nabestaanden.

Vervolgstappen

Het Openbaar Ministerie van El Salvador heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de veroordeling van de staat. Intussen proberen de drie veroordeelde oud-militairen via juridische wegen hun straf alsnog ongedaan te maken. Het is nog onduidelijk wanneer een beslissing valt over hun verzoek tot nietigverklaring van het vonnis.

Voor de nabestaanden blijft de zaak daarmee onzeker, ondanks de langverwachte gerechtelijke doorbraak na meer dan veertig jaar.