Raadselachtige juwelenroof aan Maagdenstraat: geen braaksporen, camera’s uitgeschakeld

Een juwelierszaak aan de Maagdenstraat in Paramaribo is zaterdag slachtoffer geworden van een geraffineerde inbraak. Tussen 13.00 en 19.00 uur zijn een onbekende hoeveelheid gouden sieraden en een geldbedrag van 200.000 Surinaamse dollars uit de kluis van het pand gestolen. Opvallend is dat er geen braaksporen zijn aangetroffen en het beveiligingssysteem na 13.00 uur was uitgeschakeld.

De zaak wordt gerund door een 73-jarige vrouw van Chinese afkomst, die op de bovenverdieping van het pand woont. Zij sloot de zaak omstreeks 13.00 uur om zich te ontspannen in een casino. Bij terugkeer rond 19.00 uur merkte zij dat de tussendeur naar de winkelruimte openstond en dat de kluis, gelegen achter de kassaruimte, geopend was. Ze schakelde onmiddellijk haar zoon in, die vervolgens de politie waarschuwde.

Uit eerste onderzoek van de politie blijkt dat er geen inbraakschade is aan deuren of ramen. Opvallend is ook dat het beveiligingssysteem, inclusief de bewakingscamera’s, precies na sluitingstijd buiten werking werd gesteld. Volgens een buurtbewoner is rond 18.00 uur het alarm afgegaan, maar werd dit ongeveer een kwartier later weer uitgeschakeld.

Een 29-jarige medewerker van Chinese afkomst verklaarde dat hij eveneens om 13.00 uur vertrok naar het casino, en daarna boodschappen deed en at. Pas na 19.00 uur werd hij geïnformeerd over de inbraak.

De politie sluit vooralsnog geen enkel scenario uit, maar het vermoeden bestaat dat de dader(s) mogelijk over voorkennis beschikten of op andere wijze toegang tot het pand wisten te verkrijgen zonder sporen na te laten.

De afdeling Centrum van het Korps Politie Suriname heeft de zaak in onderzoek. Van de dader(s) ontbreekt nog elk spoor. Het onderzoek is in volle gang.