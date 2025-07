Van der San uit kritiek op beëdigingsprocedure nieuwe ministers: “Grondwettelijke omissie”

Voormalig directeur van het Kabinet van de President, Eugène van der San, heeft scherpe kritiek geuit op de wijze waarop de beëdiging van de nieuwe ministers en onderministers woensdag op het presidentieel paleis is verlopen. Volgens hem is tijdens de ceremonie een grondwettelijke procedurefout gemaakt, wat volgens sommigen tot onnodige onrust heeft geleid.

In een opiniestuk op Starnieuws, getiteld Reactie op: Collegiaal bestuur, wat is dat?, stelt Van der San dat voorafgaand aan de eedaflegging het presidentieel besluit waarin de benoemingen zijn vastgelegd, had moeten worden voorgelezen. Dat is volgens hem vereist op basis van artikel 110 van de Grondwet. Hij vindt dat Adjay Moensie, de huidige directeur van het Kabinet van de President, hierbij in gebreke is gebleven.

Van der San waarschuwt dat zo’n “valse start” vermeden had moeten worden en verwijst naar een eerdere omissie bij de regeringswisseling in 2020. Toen zou het presidentieel ambtssymbool voortijdig zijn overgedragen op 16 juli 2020, vier weken vóór de officiële overdrachtsdatum. Hij stelt dat Chandrikapersad Santokhi en Albert Ramdin destijds de regie op het kabinet al in handen hadden genomen, zonder formele afhandeling van protocollen.

Volgens Van der San werd bij de beëdiging van de nieuwe ministers destijds voor het eerst geen uitvoering gegeven aan de verplichting uit artikel 110, die voorafgaat aan artikel 125 van de Grondwet (het afleggen van de eed). Hij zegt dat hij deze tekortkoming destijds onder de aandacht heeft gebracht van de voorzitter van De Nationale Assemblée, die toezegde het te zullen bespreken met de president.

In zijn recente uitlatingen zegt Van der San dat zijn kritiek wordt afgedaan als het zaaien van paniek. Hij noemt dat onterecht en benadrukt dat er sprake is van een serieuze protocollaire en staatsrechtelijke misstap. “Strikt formeel genomen is in strijd met normen en waarden gehandeld, waarbij op geestelijk en maatschappelijk vlak een doodzonde is begaan,” aldus Van der San.

Hij vindt dan ook dat een herbeëdiging van de betrokken regeringsfunctionarissen op zijn plaats zou zijn. “We moeten afstappen van het gemak waarmee zulke zaken worden afgedaan, alsof we in een bananenrepubliek leven,” zo besluit hij zijn betoog.