Veroordeling voor sieradenfraude via Facebook: Dader moet SRD 284.000 terugbetalen

Een jonge man die via Facebook reclame maakte voor het vervaardigen van sieraden zonder daarvoor een vergunning te hebben, is donderdag veroordeeld wegens oplichting van 31 klanten. De kantonrechter legde hem een celstraf van 11 maanden op, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Omdat hij zijn voorarrest reeds had uitgezeten en de straf gedeeltelijk voorwaardelijk is, mocht hij na de zitting naar huis.

De rechter, Maytrie Kuldipsingh, week hiermee af van de zwaardere eis van het Openbaar Ministerie en hield bij de strafoplegging rekening met het feit dat de verdachte een first offender is. Wel werd hij verplicht het volledige benadelingsbedrag van SRD 284.000 terug te betalen. Familieleden van de veroordeelde hebben inmiddels SRD 84.000 aan de slachtoffers vergoed.

De fraude kwam aan het licht nadat meerdere klanten zich beklaagden over bestellingen waarvoor zij voorschotten hadden betaald, maar die nooit werden geleverd. De verdachte gaf verschillende, vaak tegenstrijdige verklaringen en was op een gegeven moment volledig onbereikbaar. Volgens de politie was hij eerder al aangesproken op het feit dat hij zonder vergunning als goudsmid opereerde.

Tijdens de uitspraak waarschuwde rechter Kuldipsingh de jongeman streng: “Ik hoop dat je hiervan geleerd hebt. Ontplooi geen activiteiten meer waarvoor je geen vergunning bezit.”