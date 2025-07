NMA lanceert bewustwordingscampagne over gebruik van ‘Jin Chan’ in goudwinning

De Nationale Milieu Autoriteit (NMA) start binnenkort een bewustwordingscampagne gericht op importeurs en gebruikers van het goudwinningsmiddel ‘gold dressing agent Jin Chan’. Aanleiding is de tegenvallende respons op de registratiecampagne die tussen maart en april 2025 werd uitgevoerd. Dat bevestigt NMA-directeur Vanuessa Gefferie in gesprek met Suriname Herald.

“Slechts vijf of zes bedrijven hebben zich geregistreerd, terwijl bekend is dat er aanzienlijk meer gebruikers en importeurs zijn,” aldus Gefferie. Vanwege deze lage opkomst kiest de NMA nu voor een meer actieve benadering. “We hebben besloten een awarenesscampagne te starten, omdat mensen niet vanzelf naar ons toekomen. We gaan nu zelf het veld in.”

De voorbereidingen voor de campagne zijn inmiddels in volle gang. Er wordt gestart met een interne evaluatie, waarna de campagne formeel van start gaat. De eerste voorlichtingsactiviteiten vinden plaats in Brokopondo, een district waar in het verleden meerdere incidenten met het middel Jin Chan zijn gemeld. Volgens Gefferie heeft de districtscommissaris van Brokopondo herhaaldelijk aandacht gevraagd voor dit probleem.

De campagne is gericht op het vergroten van kennis over de milieu-impact en het belang van verantwoorde toepassing van Jin Chan. “We willen uitleggen waarom registratie noodzakelijk is, hoe het middel werkt, en welke risico’s het voor het milieu met zich meebrengt bij onjuist gebruik,” legt Gefferie uit. “Het is cruciaal om zicht te krijgen op alle gebruikers zodat we hen kunnen begeleiden en controleren.”

Met deze gerichte aanpak wil de NMA bijdragen aan een meer duurzame inzet van Jin Chan binnen de goudsector, en tegelijk de milieuschade beperken. De eerste campagne-activiteiten gaan vanaf volgende week in Brokopondo van start.