Bromfietser zonder aanleiding beschoten in Geyersvlijt – dader voortvluchtig

In de Leonardo da Vincistraat, gelegen in het ressort Geyersvlijt, is dinsdagavond rond 18.45 uur een bromfietser beschoten. Het slachtoffer, een Spaans sprekende man, werd geraakt door een kogel terwijl hij zich op zijn bromfiets voortbewoog. Vooralsnog lijkt er geen directe aanleiding te zijn voor het schietincident.

De man verklaarde tegenover de politie dat hij plotseling een branderig gevoel in zijn rug voelde, zonder zich meteen te realiseren dat hij was neergeschoten. Hij wist zichzelf in veiligheid te brengen en meldde zich korte tijd later bij een huisarts in de omgeving.

Uit medisch onderzoek bleek dat de man daadwerkelijk door een kogel is geraakt. Hij is vervolgens met spoed overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Zijn toestand wordt momenteel als stabiel omschreven.

De dader is nog voortvluchtig en zijn identiteit is onbekend. De politie heeft de plaats van het incident afgezet en is gestart met een sporenonderzoek. Vooralsnog is er geen motief vastgesteld voor de schietpartij.

De autoriteiten roepen mogelijke getuigen op om zich te melden, in de hoop meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht van het incident.