Onzekerheid rond ‘Royalties voor Iedereen’-project: Simons wil helderheid vóór vervolgstappen

De nieuwe regering onder leiding van president Jenny Geerlings-Simons zal zich eerst grondig laten informeren over het project Royalties voor Iedereen (RVI), voordat er beleidsbeslissingen worden genomen over de voortzetting of aanpassing ervan. Tijdens een persmoment op woensdag gaf de president aan niet precies te weten wat het project inhoudt en hoe het gefinancierd wordt.

“Hoe het project precies in elkaar zit en hoe het zich verhoudt tot een lening is mij niet duidelijk,” zei Simons. Ze gaf aan dat ze hierover geen helderheid heeft gekregen in het recente gesprek met aftredend minister van Financiën en Planning, Stanley Raghoebarsing. Volgens haar draaide dat overleg vooral om de bredere economische situatie van het land.

Simons benadrukte dat toekomstige royalties uit de olieproductie primair besteed moeten worden aan essentiële sectoren zoals onderwijs, gezondheidszorg en sociale ondersteuning. “We kunnen alleen uitgeven wat we hebben, en op dit moment hebben we nog geen royalties,” aldus het staatshoofd.

Wat is het RVI-project?

Het RVI-project werd op 14 mei – slechts enkele dagen vóór de verkiezingen – gelanceerd door toenmalig president Chan Santokhi. Het initiatief stelt dat alle Surinamers geboren vóór 1 januari 2025 recht hebben op een aandeel in de verwachte olie-inkomsten. Concreet zou elk individu een virtueel investeringsbedrag van US$ 750 worden toegekend, waarop zij jaarlijks 7 procent rente kunnen ontvangen, uit te keren over een periode van tien jaar. Dit zou neerkomen op ongeveer SRD 155 per maand.

Voor specifieke doelgroepen, waaronder senioren en personen met een beperking, is voorzien dat zij hun certificaat kunnen omzetten in een directe uitbetaling van het volledige bedrag bij de bank.

Kritiek en juridische onzekerheid

Vanaf de introductie heeft de Nationale Democratische Partij (NDP) – waarvan Simons partijvoorzitter is – stevige kritiek geuit op het project. De partij bestempelde het als “misleiding” en stelde dat het geen wezenlijke verbetering biedt aan de sociaaleconomische situatie van burgers. Volgens de NDP hebben Surinamers een onvervreemdbaar recht op volledige controle over hun natuurlijke hulpbronnen, die moeten worden aangewend voor de structurele ontwikkeling van het land.

Daarnaast bleek dat niet alle banken bereid waren mee te werken aan de uitvoering van het RVI-project. Voormalig minister Raghoebarsing erkende later dat dit mede kwam doordat er (nog) geen wettelijke basis voor het project was gecreëerd, hoewel voorbereidingen daartoe wel in gang waren gezet.

Vervolg onder nieuwe regering

President Simons liet weten dat het huidige project zal worden geëvalueerd op basis van volledige en transparante informatie. Pas daarna zal worden besloten of, en zo ja op welke manier, het RVI-project wordt voortgezet of herzien.