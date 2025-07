Verdachte van verduistering aangehouden na twee aangiften rond dubieuze grondtransacties

De politie van bureau Rijsdijk heeft de verdachte F.S. aangehouden en in verzekering gesteld op verdenking van verduistering. De man wordt gelinkt aan twee afzonderlijke gevallen van vermoedelijke oplichting bij vermeende grondtransacties.

De eerste aangifte werd gedaan in september 2024. De aangever verklaarde dat hij een geldbedrag in Amerikaanse dollars aan F.S. had betaald voor de aankoop van een perceel. Na de betaling verloor hij echter elk contact met de verdachte en ontving hij geen verdere informatie of documenten.

De tweede benadeelde deed in juni 2025 aangifte. Hij verklaarde dat hij een voorschot in euro had betaald aan dezelfde verdachte. Kort daarna ontving hij via WhatsApp een niet-ondertekende beschikking zonder perceelidentificatie. Bij controle bleek bovendien dat de tweede pagina van het zogenoemde document afkomstig was uit een ander dossier, aldus de politie Public Relations.

Na onderzoek werd F.S. opgespoord, aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor voorgeleiding. In overleg met het Openbaar Ministerie is besloten hem in verzekering te stellen.

Het onderzoek naar mogelijke andere slachtoffers of betrokkenen is nog gaande.