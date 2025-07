Zuid-Korea heropent zaak tegen Kim Jae-gyu, moordenaar van dictator Park Chung-hee

In Zuid-Korea is het historische proces tegen Kim Jae-gyu, voormalig hoofd van de geheime dienst KCIA, opnieuw van start gegaan. Kim werd in 1980 geëxecuteerd voor de moord op president Park Chung-hee en een lijfwacht. Meer dan vier decennia later heeft het Zuid-Koreaans Hooggerechtshof geoordeeld dat het proces destijds niet eerlijk is verlopen.

De heropening is het resultaat van een verzoek van Kims familie, die stelt dat hij tijdens het oorspronkelijke proces ernstig onrecht is aangedaan. Nieuw onderzoek bracht aan het licht dat Kim voorafgaand aan zijn berechting dagenlang werd gemarteld. Hij zou onder meer elektrische schokken hebben gekregen.

Ook zijn toenmalige advocaat verklaarde dat hem cruciale informatie is onthouden. Getuigenverklaringen werden achtergehouden, en rechters zouden onder druk hebben gestaan van het militaire regime. Van de dertien rechters stemden er uiteindelijk zeven vóór veroordeling en de doodstraf.

Van vertrouweling tot moordenaar

Kim Jae-gyu gold jarenlang als vertrouweling van president Park. Hij diende onder hem als militair en klom later op tot hoofd van de machtige inlichtingendienst KCIA. Park greep in 1961 via een staatsgreep de macht en leidde Zuid-Korea door een periode van economische bloei — maar ook van harde repressie en militaire dictatuur.

Op 26 oktober 1979 schoot Kim de president dood tijdens een diner, in aanwezigheid van KCIA-officieren. Zijn motieven zijn tot op de dag van vandaag onderwerp van discussie. Pleegde hij verraad uit persoonlijke ambitie, of wilde hij juist het volk bevrijden van een tiran?

Revolutie of machtsgreep?

Tijdens zijn proces stelde Kim dat hij handelde om een revolutie te ontketenen en de democratie te herstellen. Volgens hem dreigde Zuid-Korea internationale steun, met name van de Verenigde Staten, te verliezen vanwege de toenemende onderdrukking onder Park. Dat zou het land volgens hem in chaos storten.

Veel Zuid-Koreanen betwijfelen echter zijn motieven, mede omdat Kim jarenlang trouw meewerkte aan het onderdrukkende regime waarvan hij uiteindelijk zei afstand te willen nemen.

Kort voor zijn executie bleef Kim bij zijn verklaring: “Het doel van de revolutie van 26 oktober was het herstel van de democratie en het voorkomen van verder bloedvergieten.”

Met de heropening van de zaak werpt het moderne Zuid-Korea nieuw licht op een van de meest controversiële momenten uit zijn recente geschiedenis. De uitkomst zou kunnen leiden tot eerherstel voor een man die ooit werd gezien als moordenaar, maar door sommigen nu wordt beschouwd als een vergeten revolutionair.