President Simons luidt nieuwe regeerperiode in met oproep tot samenwerking en inzet

In een feestelijke maar betekenisvolle sfeer heeft president Jennifer Geerlings-Simons gisteren tijdens een receptie in het presidentieel paleis haar visie gedeeld voor de komende regeerperiode. De bijeenkomst volgde op een dag vol plechtigheden, waarin Suriname zowel de inauguratie van de nieuwe president als de beëdiging van het nieuwe kabinet beleefde.

“Na vandaag begint het harde werk,” sprak president Simons in een korte toespraak tot de aanwezigen. Ze benadrukte dat Suriname weliswaar als arm wordt gezien, maar in werkelijkheid over aanzienlijke rijkdom beschikt. “Er is veel geld in het land,” stelde ze. De president riep de private sector, grote bedrijven en het maatschappelijk middenveld op om actief mee te denken en bij te dragen aan het waarborgen van minimale levensstandaarden voor alle burgers.

Een bijzondere oproep richtte zij tot de jeugd. Volgens Simons moet met jongeren een belofte worden aangegaan om samen te bouwen aan een betere toekomst. “Het is geen eenvoudige taak, maar het kán als we het echt willen,” zei ze.

Simons benadrukte dat de weg naar verandering niet alleen door de regering bewandeld kan worden. Cruciaal hierbij is heldere en continue communicatie met de samenleving. Ze kondigde aan dat er nieuwe instituten zullen worden opgericht om deze informatievoorziening op gestructureerde wijze te organiseren. Burgers zullen niet alleen op de hoogte worden gehouden van de geboekte successen, maar ook van de obstakels en de manieren waarop deze overwonnen kunnen worden.

“Ik ben bereid. Komt u met mij praten,” herhaalde de president haar oproep aan maatschappelijke en economische partners om actief in dialoog te treden met de regering.

In haar eerdere toespraken op de dag benadrukte Simons ook het belang van onderwijs en armoedebestrijding. Kinderen die door armoede niet naar school kunnen, vormen volgens haar een directe bedreiging voor de toekomst van het land. “Als we dat laten gebeuren, vernietigen we onze eigen toekomst.”

De historische dag werd feestelijk afgesloten met een volksfeest in het paleis, compleet met culturele optredens, dans, muziek en gesprekken. “Een passende afsluiting,” aldus de president, “van een belangrijk proces dat is bekroond met de installatie van een nieuwe regering.”